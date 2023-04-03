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45 минут назад

Суд снял арест с калужского завода Volkswagen

Калуга 24

Сделке купли-продажи завода немецкого концерна Volkswagen в Калуге больше ничто не препятствует. Арбитражный суд Нижегородской области 3 апреля частично удовлетворил ходатайство Volkswagen, сняв арест с производственной площадки концерна в Калуге.

Суд снял арест с калужского завода Volkswagen
Фото: Калуга 24Калуга 24

Напомним, и калужские, и нижегородские активы Volkswagen были заморожены после того, как группа ГАЗ через потребовала взыскать с Volkswagen 15,6 миллиарда рублей в качестве компенсации ущерба, нанесенного уходом немецкого концерна с нижегородской площадки, признать незаконным расторжение соглашения о контрактной сборке автомобилей.

Как сообщает «Коммерсант», на суде представители Volkswagen доказали, что объем обеспечения иска завышен, поскольку стоимость российских активов концерна в три раза больше. Кроме того, часть денег, которые требует группа ГАЗ, она уже получила. После этого размер иска сократился до 11,6 миллиарда рублей.

Автоновости,Volkswagen,Коммерсант,Группа ГАЗ,
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