Стало известно, когда китайская BAIC откроет первый в России автосалон

Компания BAIC откроет первый в России автосалон 6 апреля 2023 года. Об этом сообщают «Китайские автомобили» со ссылкой на представителей компании. Там пройдет премьера дебютных для нашей страны автомобилей, причем их может быть несколько, но официально BAIC их названия пока не оглашал. По предварительным данным, в начальную линейку войдет кроссовер Beijing X7 с 1,5-литровым мотором и безальтернативным передним приводом.

Фото: BAIC Beijing X7© Китайские автомобили BAIC Beijing X7© Китайские автомобили

BAIC Beijing X7 дебютировал в 2020 году. Он получил минималистичную внешность с крупной решеткой радиатора и «утопленными» дверными ручками. Он короче и у́же, но чуть выше Hyundai Santa Fe: длина, ширина и высота составляют 4710, 1892 и 1715 миллиметров соответственно. Колесная база равна 2800 миллиметрам, дорожный просвет — 200 миллиметрам. В салоне установлена панель с двумя 12,3-дюймовыми дисплеями «приборки» и мультимедийной системы.

В движение кроссовер приводит 1,5-литровый турбомотор мощностью 180 лошадиных сил (280 Нм крутящего момента). Он агрегатируется с семидиапазонным «роботом» DCT с двумя сцеплениями мокрого типа, привод только передний. Стоимость в 149 900 юаней (1,7 миллиона рублей) делает X7 самой дорогой моделью в линейке на родине.