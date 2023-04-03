Редкий Ferrari 250 продали в тысячу раз дороже первоначальной цены

Предположительно уникальный Ferrari 250 GT SWB California Spider был продан на аукционе в начале этой недели за 18 045 000 долларов США. Первоначальный владелец отдал за него 2400 долларов в 1972 году. Даже с поправкой на инфляцию сумма составляет примерно 17 700 долларов — выгодная цена для Ferrari и менее 1/1000 его текущей продажной цены.

Фото: ПроКроссовер.ру ПроКроссовер.ру

Первоначально California Spider был представлен на Нью-Йоркском международном автосалоне 1962 года как автомобиль, разработанный специально для рынка США. Этот экземпляр был произведен в том же году и где-то в 1970 году пострадал в аварии, когда он наехал на бордюр. В результате столкновения его корпус не пострадал, но были повреждены колесо, часть шасси и выхлопная система.