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7 минут назад

Редкий Ferrari 250 продали в тысячу раз дороже первоначальной цены

ПроКроссовер.ру

Предположительно уникальный Ferrari 250 GT SWB California Spider был продан на аукционе в начале этой недели за 18 045 000 долларов США. Первоначальный владелец отдал за него 2400 долларов в 1972 году. Даже с поправкой на инфляцию сумма составляет примерно 17 700 долларов — выгодная цена для Ferrari и менее 1/1000 его текущей продажной цены.

Редкий Ferrari 250 продали в тысячу раз дороже первоначальной цены
Фото: ПроКроссовер.руПроКроссовер.ру

Первоначально California Spider был представлен на Нью-Йоркском международном автосалоне 1962 года как автомобиль, разработанный специально для рынка США. Этот экземпляр был произведен в том же году и где-то в 1970 году пострадал в аварии, когда он наехал на бордюр. В результате столкновения его корпус не пострадал, но были повреждены колесо, часть шасси и выхлопная система.

Посчитав ремонт слишком дорогим, владелец в то время разрешил изъять автомобиль. Позже он был обнаружен на свалке коллекционерами Чарльзом Бетцем и Фредом Питерсом, которые выкупили его и восстановили до заводского состояния в 2000-х годах. В 2008 году аттракцион щеголял сертификатом подлинности Ferrari Classiche и был неотличим от нового.

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