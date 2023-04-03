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29 минут назад

За неправильную перевозку бензина могут лишить водительских прав

Motor.ru

При транспортировке топлива необходимо соблюдать ряд условий.

За неправильную перевозку бензина могут лишить водительских прав
Фото: Motor.ruMotor.ru

Юрист Дмитрий Безделин рассказал, в каких случаях сотрудники полиции могут привлечь к ответственности за некорректную транспортировку бензина или дизеля. Правила перевозки топлива регламентируются Европейским соглашением о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ). Поэтому водители должны соблюдать ряд правил, отправляясь в дальнее путешествие.

Согласно Европейскому соглашению о международной дорожной перевозке опасных грузов, перевозить топливо для личных нужд можно соблюдении нескольких условий. В частности, водителями должны быть приняты меры для предотвращения любой утечки содержимого в нормальных условиях перевозки, а максимальный объем канистры не может превышать 60 литров. Кроме того, запрещена перевозка топлива в ёмкостях бытового назначения и канистрах из-под других технических жидкостей. При этом общий объем перевозимого бензина или дизеля не должен превышать 240 литров.

Несоблюдение правил может привести к штрафу до 2500 рублей, а также лишению водительских прав на срок от четырёх до шести месяцев. Кроме того, сотрудники полиции могут конфисковать емкости с горючим, если сочтут их опасными.

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