За неправильную перевозку бензина могут лишить водительских прав

При транспортировке топлива необходимо соблюдать ряд условий.

Юрист Дмитрий Безделин рассказал, в каких случаях сотрудники полиции могут привлечь к ответственности за некорректную транспортировку бензина или дизеля. Правила перевозки топлива регламентируются Европейским соглашением о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ). Поэтому водители должны соблюдать ряд правил, отправляясь в дальнее путешествие.

Согласно Европейскому соглашению о международной дорожной перевозке опасных грузов, перевозить топливо для личных нужд можно соблюдении нескольких условий. В частности, водителями должны быть приняты меры для предотвращения любой утечки содержимого в нормальных условиях перевозки, а максимальный объем канистры не может превышать 60 литров. Кроме того, запрещена перевозка топлива в ёмкостях бытового назначения и канистрах из-под других технических жидкостей. При этом общий объем перевозимого бензина или дизеля не должен превышать 240 литров.