АвтоВАЗ сократит число комплектаций Lada Granta

Компания АвтоВАЗ планирует сократить число комплектаций Lada Granta.

Фото: © Lada © Lada

Как пишет инсайдерский паблик «Нетипичный АвтоВАЗ» Вконтакте, в апреле бюджетный автомобиль продолжит сходить с конвейера без центрального замка. Помимо этого, ассортимент версий станет более скромным: на второй месяц весны автогигант исключил из производственного плана седаны и лифтбеки в исполнении Club, а также вседорожные Lada Granta Cross в «приключенческом» варианте с приставкой Quest.

Как отмечают инсайдеры, АвтоВАЗ вынужденно лишил Lada Granta центрального замка еще в феврале нынешнего года из-за проблем с поставками комплектующих. По прогнозам, опция вернется на «Гранту» не ранее середины лета 2023 года. К слову, центральный замок остался в списке стандартного оснащения Granta в «упрощенном» варианте, который дебютировал в июне прошлого года.

Бюджетная модель без части оборудования первой вернулась на конвейер после весеннего простоя. Что касается комплектаций Club и Quest, то их возвращение также прогнозируют на грядущее лето. Выпуск пришлось поставить на паузу из-за отсутствия положенного им парктроника.

Производство этих исполнений удалось восстановить в августе 2022 года. Рекомендованная розничная цена «клубной» версии на сегодняшний день составляет 855 900 рублей, а Quest — 891 900 рублей.