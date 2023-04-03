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1 час назад

«АвтоВАЗ» будет производить больше Lada Vesta NG

Елена Прошина

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» увеличивает производство новой модели Lada Vesta NG. Об этом сообщает Avtograd News.

«АвтоВАЗ» будет производить больше Lada Vesta NG
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Уточняется, что на предстоящей неделе компания планирует выпускать 180 автомобилей ежедневно. При этом уже во второй половине апреля «АвтоВАЗ» планирует увеличить это число до более 200 автомобилей в сутки. Отметим, что в конце марта сообщалось о планах российского автопроизводителя выпускать около 100 автомобилей в день.

Ранее появилась информация о том, что «АвтоВАЗ» выпустит от 500 до 1000 некомплектных Lada Vesta из-за нехватки стабилизатора поперечной устойчивости. Отмечается, что такие автомобили будут складироваться на территории «АвтоВАЗа», чтобы у компании была возможность доукомплектовать их в дальнейшем.

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