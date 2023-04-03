«АвтоВАЗ» будет производить больше Lada Vesta NG

Уточняется, что на предстоящей неделе компания планирует выпускать 180 автомобилей ежедневно. При этом уже во второй половине апреля «АвтоВАЗ» планирует увеличить это число до более 200 автомобилей в сутки. Отметим, что в конце марта сообщалось о планах российского автопроизводителя выпускать около 100 автомобилей в день.