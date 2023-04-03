На бывшем заводе Total начнут выпускать моторное масло нового бренда

Выпуск первой партии моторных масел Lemarc запланирован в апреле.
Завод смазочных материалов TotalEnergies в Калужской области будет выпускать моторное масло под маркой Lemarc. Напомним, в начале марта предприятие было продано российскому менеджменту в лице ООО «Топ Лубрикантс».
Теперь же сообщается, что производственные линии расконсервированы. Подготовительные работы шли с 15 марта. Старт производства намечен на 4 апреля.
На первый месяц запланировано производство партии моторных масел в объеме 1,5 млн литров. А в мае завод должен выпустить уже 2,5 млн литров моторного масла под новым брендом.
Ранее данный завод принадлежал компании Total, он был законсервирован в начале 2022 года в связи с антироссийскими санкциями. Компания заявила о постепенном сворачивании деятельности в РФ.