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На бывшем заводе Total начнут выпускать моторное масло нового бренда

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Выпуск первой партии моторных масел Lemarc запланирован в апреле.

На бывшем заводе Total начнут выпускать моторное масло нового бренда
© © Wikimedia

Завод смазочных материалов TotalEnergies в Калужской области будет выпускать моторное масло под маркой Lemarc. Напомним, в начале марта предприятие было продано российскому менеджменту в лице ООО «Топ Лубрикантс».

Теперь же сообщается, что производственные линии расконсервированы. Подготовительные работы шли с 15 марта. Старт производства намечен на 4 апреля.

На первый месяц запланировано производство партии моторных масел в объеме 1,5 млн литров. А в мае завод должен выпустить уже 2,5 млн литров моторного масла под новым брендом.

Ранее данный завод принадлежал компании Total, он был законсервирован в начале 2022 года в связи с антироссийскими санкциями. Компания заявила о постепенном сворачивании деятельности в РФ.

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