Две тысячи электромобилей "Москвич 3е" поставят для столичного такси и каршеринга

Две тысячи электромобилей поставит столице возрожденный завод "Москвич". Это предусмотрено соглашением, подписанным 4 апреля во время посещения автопредприятия мэром Москвы Сергеем Собяниным. Во время подписания отмечалось, что эти электромобили пойдут в таксопарки-партнеры Яндекс.Такси.

Фото: Сергей Михеев/РГ Сергей Михеев/РГ

Немного раньше, в феврале этого года, было подписано соглашение о поставке для такси и каршеринга 3 тысяч бензиновых кроссоверов "Москвич 3". Первые 50 из них недавно уже пополнили парк Яндекс.Такси.

"Завод "Москвич" станет одним из главных поставщиков автомобилей для московского такси и каршеринга. В том числе, будут начаты поставки электромобилей, которые со временем займут большую часть рынка перевозок. По нашей информации, это - крупнейший в мире контракт на поставку электромобилей для такси и каршеринга", - отметил Сергей Собянин.