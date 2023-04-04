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37 минут назад

Собянин объявил о поставке двух тысяч электромобилей "Москвич 3е" для такси и каршеринга

Российская Газетаиещё 7

Две тысячи электромобилей поставит столице возрожденный завод "Москвич". Это предусмотрено соглашением, подписанным 4 апреля во время посещения автопредприятия мэром Москвы Сергеем Собяниным. Во время подписания отмечалось, что эти электромобили пойдут в таксопарки-партнеры Яндекс.Такси.

Две тысячи электромобилей "Москвич 3е" поставят для столичного такси и каршеринга
Фото: Сергей Михеев/РГСергей Михеев/РГ

Немного раньше, в феврале этого года, было подписано соглашение о поставке для такси и каршеринга 3 тысяч бензиновых кроссоверов "Москвич 3". Первые 50 из них недавно уже пополнили парк Яндекс.Такси.

"Завод "Москвич" станет одним из главных поставщиков автомобилей для московского такси и каршеринга. В том числе, будут начаты поставки электромобилей, которые со временем займут большую часть рынка перевозок. По нашей информации, это - крупнейший в мире контракт на поставку электромобилей для такси и каршеринга", - отметил Сергей Собянин.

Напомним, что 3 марта 2023 года стартовали продажи автомобилей "Москвич" в 23 городах России (всего действуют 53 центра продаж), где представлены дилеры компании. Это - Москва, Санкт-Петербург, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Ижевск, Казань, Кемерово, Краснодар, Красноярск, Набережные Челны, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Оренбург, Пермь, Ростов-на-Дону, Самара, Саратов, Ставрополь, Тюмень, Уфа, Челябинск. В ближайшее время дилерские центры откроются в Сочи и Симферополе.

Автоновости,ДТП в Москве,ДТП с такси,Сергей Собянин,
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