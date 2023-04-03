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8 минут назад

Российские дилеры привезли компактные кроссоверы Suzuki S-Presso

Motor.ru

В российских автосалонах продают компактные кроссоверы Suzuki S-Presso за 1,3 миллиона рублей.

Российские дилеры привезли компактные кроссоверы Suzuki S-Presso
Фото: Suzuki S-Presso© SuzukiSuzuki S-Presso© Suzuki

По данным издания «Газета.Ru», праворульные автомобили 2022 года без пробега привезли по схеме параллельного импорта дилеры из Ростовской области. Все модели оборудованы литровым мотором и механической трансмиссией. Ознакомиться с доступными предложениями можно на популярных классифайдах.

Suzuki S-Presso представляет собой переднепиводный кроссовер класса A+. Длина автомобиля составляет 3665 миллиметров, а снаряженная масса всего 726 килограммов. В список опций модели входит цифровая приборная панель, семидюймовый экран мультимедийной системы, две подушки безопасности, а также система ABS, задний парктроник и кондиционер.

В движение машину приводит литровый бензиновый двигатель, отдача которого составляет 68 лошадиных сил. Пару агрегату составляет пятиступенчатая «механика». Приобрести компактный кроссовер в Ростове-на-Дону или в Шахтах можно за 1,3 миллиона рублей.

На прошлой неделе в российских автосалонах появились гибридные минивэны Honda Elysion. Автомобили 2023 года оценили в пять миллионов рублей.

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