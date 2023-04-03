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1 час назад

Эрдоган раньше всех получил первый турецкий электрокар

Илья Родин

Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его супруга Эмине в понедельник, 3 апреля, стали первыми обладателями электромобилей Togg T10X, пишет ТАСС.

Отмечается, что производственная площадка, на которой собираются первые турецкие электрокары, находится в провинции Бурса (район Гемлик) на западе республики.

По данным агентства, президент выбрал машину темно-зеленого цвета, его жена отдала предпочтение красному автомобилю.

Эрдоган подчеркнул, что электромобили Togg вызвали значительный интерес у турецких автолюбителей. Он пояснил, что производитель получил рекордное количество заказов в первый же день, как они поступили в продажу.

Уточняется, что компания наладила выпуск двух версий электрокара: стандартной и улучшенной. Они могут проехать без подзарядки 314 км и 523 км соответственно.

Стоимость стандартных машин достигает 923 тыс. турецких лир (3,78 млн рублей), более мощных - 1,215 млн турецких лир (4,9 млн рублей).

Гендиректор компании Togg Гюрджан Каракаш пояснил, что постепенно производство электрокаров достигнет 175 тыс. единиц в год. Первоначально их планируется продавать только на внутреннем рынке, затем возможны поставки в европейские страны.

Ранее сообщалось, что российский автозавод «Москвич» постепенно расширяет модельный ряд. В настоящее время он выпускает городские кроссоверы и электрокары, до конца года линейка пополнится за счет SUV и седана.

Автоновости,Видео,Реджеп Эрдоган,
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