В Ford назвали основную проблему электрификации легковых автомобилей

Как сообщает SPEEDME.RU, на фоне экологических проблем и снижения зависимости от ископаемого топлива еще много лет назад начался переход на экологически чистый транспорт. Однако правительства государств начали устанавливать сроки для ускорения этого процесса вместо того, чтобы он происходил плавно. Таким образом, утверждают специалисты, в будущем в отрасли может произойти дефицит сырья.

Фото: Ford Ford

На протяжении нескольких последних лет автопроизводители инвестировали миллиарды в исследования для разработки электрокаров. За эти суммы происходит создание новых аккумуляторных технологий и строительство заводов для их производства. Известно, что компании начали создавать альянсы, для ускорения процесса.

Однако теперь автопроизводители столкнулись со сложностями при поставках основных элементов электрических автомобилей. Самым слабым звеном является АКБ.

Это признал Джим Фарли, генеральный директор Ford Motor Company, который отметил озабоченность по поводу поставок сырья, необходимого для производства аккумуляторов, особенно лития и никеля.

«Прежде всего, ограничением являются аккумуляторы, — заявил Фарли. — И литий, и никель действительно являются главными ограничивающими товарами».