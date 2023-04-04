Каждый второй водитель в России нарушает правила

За прошедший год почти половина водителей в России нарушали ПДД. Об этом сообщили специалисты банка «Открытие», которые провели опрос среди автовладельцев. По данным аналитиков, более 40 процентов респондентов получали штрафы в 2022 году. Годом ранее нарушения совершал каждый третий автомобилист. Чаще всего водителям приходили штрафы за превышение скорости. При этом подавляющее большинство нарушителей оплачивали санкции сразу после оповещения.

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Среди опрошенных мужчин 43 процента респондентов признались в нарушениях ПДД. У женщин этот показатель составил 38 процентов. При этом 59 процентов участников штрафов не получали. Самым частым нарушением стали превышение скорости, неправильная остановка и стоянка, а также нарушение правил разметки, проезд по выделенной линии и несоблюдение дорожных знаков. Менее трех процентов респондентов получили штрафы за проезд на красный цвет и пользование телефоном за рулем.

Чаще других скоростной режим нарушали водители Северо-Западного и Приволжского федеральных округов. Столичные же автовладельцы отметились регулярным нарушением правил разметки. Самыми аккуратными оказались автомобилисты Северного Кавказа, Дальнего Востока и южных регионов России.

90 процентов водителей оплачивали штрафы со скидкой. Шесть процентов респондентов признались, что забывали о «письмах счастья». Оспаривали постановления только три процента автовладельцев. И всего один процент опрошенных признались, что не оплачивают санкции принципиально. При этом самыми злостными нарушителями оказались граждане в возрасте от 26 до 40 лет.