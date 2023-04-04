Каждый второй водитель в России нарушает правила

За прошедший год почти половина водителей в России нарушали ПДД. Об этом сообщили специалисты банка «Открытие», которые провели опрос среди автовладельцев. По данным аналитиков, более 40 процентов респондентов получали штрафы в 2022 году. Годом ранее нарушения совершал каждый третий автомобилист. Чаще всего водителям приходили штрафы за превышение скорости. При этом подавляющее большинство нарушителей оплачивали санкции сразу после оповещения.
Среди опрошенных мужчин 43 процента респондентов признались в нарушениях ПДД. У женщин этот показатель составил 38 процентов. При этом 59 процентов участников штрафов не получали. Самым частым нарушением стали превышение скорости, неправильная остановка и стоянка, а также нарушение правил разметки, проезд по выделенной линии и несоблюдение дорожных знаков. Менее трех процентов респондентов получили штрафы за проезд на красный цвет и пользование телефоном за рулем.
Чаще других скоростной режим нарушали водители Северо-Западного и Приволжского федеральных округов. Столичные же автовладельцы отметились регулярным нарушением правил разметки. Самыми аккуратными оказались автомобилисты Северного Кавказа, Дальнего Востока и южных регионов России.
90 процентов водителей оплачивали штрафы со скидкой. Шесть процентов респондентов признались, что забывали о «письмах счастья». Оспаривали постановления только три процента автовладельцев. И всего один процент опрошенных признались, что не оплачивают санкции принципиально. При этом самыми злостными нарушителями оказались граждане в возрасте от 26 до 40 лет.
В начале марта стало известно, где в столице чаще всего штрафуют за остановку на обочине. Лидером среди московских магистралей стало Варшавское шоссе.