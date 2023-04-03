Hyundai и Kia раздают замки для руля из-за видео со взломами авто в TikTok

Автомобильные производители Hyundai и Kia объявили о раздаче бесплатных замков для руля после завирусившихся видео со взломом автомобилей в TikTok. Об этом сообщает Jalopnik.

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Такое решение было принято на волне краж автомобилей этих марок в США, которая началась после появления в TikTok видеоролика со взломом Hyundai и Kia с помощью USB-кабеля. При этом полиция Нью-Йорка арестовала уже 109 человек с начала года, которые подозреваются в угоне Kia и Hyundai с помощью подобного метода.

В ответ на участившиеся угоны представители указанных автопроизводителей заявили, что электронная защита их автомобилей является стандартом с ноября 2021 года. В качестве метода предосторожности компании выпустили бесплатное обновление программного обеспечения, исправляющее метод угона, показанный в TikTok. Кроме того, Hyundai и Kia возместят затраты на рулевые колёса для всех клиентов. На текущий момент было возмещено уже более 23 тысяч купленных замков.