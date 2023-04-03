Билл Гейтс опробовал электромобиль Jaguar I-Pace

Американский миллиардер и один из создателей компании Microsoft Билл Гейтс опробовал новый беспилотный электромобиль Jaguar I-Pace. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Поездка прошла в режиме автопилота – кроссовер оборудован технологией автономного вождения Wayve, так что Гейтс занял место пассажира. При этом поездка состоялась на дорогах Лондона, который известен своей сложной дорожной развязкой.

Как считает Билл Гейтс, подобные технологии станут массовыми уже через 10 лет. Это, по мнению миллиардера, изменит транспортную логистику также сильно, как и изобретение компьютера изменило когда-то труд офисных работников.