$76.45+0.1482.39-0.75
35 минут назад

Билл Гейтс опробовал электромобиль Jaguar I-Pace

Елена Прошина

Американский миллиардер и один из создателей компании Microsoft Билл Гейтс опробовал новый беспилотный электромобиль Jaguar I-Pace. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Поездка прошла в режиме автопилота – кроссовер оборудован технологией автономного вождения Wayve, так что Гейтс занял место пассажира. При этом поездка состоялась на дорогах Лондона, который известен своей сложной дорожной развязкой.

Как считает Билл Гейтс, подобные технологии станут массовыми уже через 10 лет. Это, по мнению миллиардера, изменит транспортную логистику также сильно, как и изобретение компьютера изменило когда-то труд офисных работников.

Ранее Билл Гейтс перечислил риски, связанные с использованием искусственного интеллекта.

Автоновости,Видео,Jaguar,Билл Гейтс,Microsoft,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий