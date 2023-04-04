Более 12 тыс. шин для автобусов поступило в Мострансавто

Более 12 тыс. шин для автобусов, часть из которых забрендирована, поступило в Мострансавто. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

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«В Мострансавто поступило более 12 тыс. шин, часть из которых забрендирована. В рамках заключенного с компанией-производителем покрышек централизованного договора на сегодняшний день поставщик выполнил обязательства на 100%. С целью обеспечения непрерывного снабжения филиалов покрышками планируется заключение нового договора на поставку более 10 тыс. автошин, даты и детали уточняются», - говорится в сообщении.

Отмечается, что на склад предприятия в Ногинске поступили изделия, предназначенные для комплектации автобусов большого, среднего и малого классов, в четырех типоразмерах. На внешней боковине покрышек части шин размещены логотип и наименование предприятия. На сегодняшний день более 9,2 тыс. автошин уже переданы в различные подразделения.