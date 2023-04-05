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2 часа назад

ГАЗ просит правительство остановить уход Volkswagen из России

Motor.ruиещё 1

Рабочие автозавода недовольны решением Арбитражного суда Нижнего Новгорода, который постановил снять запрет с российских активов немецкого концерна. Председатель рабочих советов ГАЗ Евгений Морозов обратился к правительству с просьбой не допустить ухода компании из России без погашения всех долгов перед предприятием — по его мнению, немецкий концерн хочет избежать обязательств.

ГАЗ просит правительство остановить уход Volkswagen из России
Фото: Motor.ruMotor.ru

Морозов заявил, что сотрудники Горьковского автозавода пострадают в случае окончательного ухода Volkswagen из России. По мнению главы профсоюза, немецкая компания решила уйти от своих обязательств перед работниками ГАЗа. Персонал воспринял решение нижегородского суда с недоумением, поскольку рабочие не понимают, как дальше будет развиваться производство.

В ближайшее время глава рабочих советов собирается обратиться в Минпромторг и правительство России. Сотрудники предприятий надеются, что власти не позволят Volkswagen уйти из России, не рассчитавшись с многотысячными коллективами Горьковского автозавода.

В конце марта Volkswagen потребовал через суд у российских таможенников 300 миллионов рублей. Немецкий концерн требовал отменить лишние платежи и пени.

Автоновости,Volkswagen,Евгений Морозов,Минпромторг,Правительство РФ,
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