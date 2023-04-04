$77.95+1.5084.62+2.23
1 час назад

В Челябинске среди автомобилей на «механике» по продажам лидирует Lada

Ura.Ru

В Челябинске среди онлайн-продаж автомобилей с механической коробкой передач лидирует Lada. Как URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса «СберАвто», 53% машин на «механике» продаются новыми.

В Челябинске назвали лидирующую марку автомобиля на «механике»
Фото: ТАССТАСС

«Абсолютным лидером среди новых автомобилей на „механике“ является отечественная Lada. Автомобили с механической коробкой передач составляют 73% от общего числа представленных к продаже авто», — отметили URA.RU в «СберАвто».

Самыми популярными моделями Lada стали Granta, Niva Legend и Niva. Медианный ценник на приобретение новой машины с механической коробкой передач находится на уровне в 810 тысяч рублей.

Среди подержанных авто на «механике» Lada также находится в лидерах: на автомобиль приходится 48% продаж. Доля автомобилей Chevrolet и Renault в реализации составляет по 6% от всех предложений, еще 5% приходится на Skoda. Машина с пробегом в среднем обойдется челябинцам в 680 тысяч.

Лишь примерно четверть, 27%, образуют продажи автомобилей с автоматической коробкой передач. Из них 95% — машины с пробегом. Как выяснили аналитики, лидирует по количеству сделок здесь модельный ряд Kia (с долей в 14%). Следом идут Volkswagen (11%) и Hyundai (10%). Среди авто с автоматической коробкой чаще остальных приобретают Kia Rio, Volkswagen Polo и Hyundai Creta. В среднем цена на подержанный автомобиль на «автомате» составляет 1,1 млн рублей. Специалисты «СберАвто» заметили, что среди немногочисленной группы новых машин с автоматической коробкой популярны модели Lada: Granta, Vesta и XRay. Медианный чек в данном сегменте равен 1,54 млн рублей.

Автоновости,Lada Granta,Volkswagen Polo,Kia Rio,Hyundai Creta,Renault,Skoda,Hyundai,Chevrolet,Kia,Volkswagen,Lada,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий