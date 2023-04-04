В Челябинске назвали лидирующую марку автомобиля на «механике»

В Челябинске среди онлайн-продаж автомобилей с механической коробкой передач лидирует Lada. Как URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса «СберАвто», 53% машин на «механике» продаются новыми.

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«Абсолютным лидером среди новых автомобилей на „механике“ является отечественная Lada. Автомобили с механической коробкой передач составляют 73% от общего числа представленных к продаже авто», — отметили URA.RU в «СберАвто».

Самыми популярными моделями Lada стали Granta, Niva Legend и Niva. Медианный ценник на приобретение новой машины с механической коробкой передач находится на уровне в 810 тысяч рублей.

Среди подержанных авто на «механике» Lada также находится в лидерах: на автомобиль приходится 48% продаж. Доля автомобилей Chevrolet и Renault в реализации составляет по 6% от всех предложений, еще 5% приходится на Skoda. Машина с пробегом в среднем обойдется челябинцам в 680 тысяч.