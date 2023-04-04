Россиянин отсудил у автошколы более 400 тысяч рублей

Бывший сотрудник автошколы в Биробиджане, ЕАО, через суд добился выплаты более 400 тысяч рублей от экс-работодателя.

Фото: ТАСС ТАСС

По данным региональной ФССП, мужчина в течение года не получал зарплату, будучи сотрудником автошколы. Он принял решение уволиться, однако задолженность ему не выплатили, после чего биробиджанец подал в суд на компанию.

Так, автошколу обязали выплатить экс-работнику 383 тысячи рублей, а также компенсацию за причинение морального вреда.

Тем не менее организация сразу не исполнила постановление суда. В ФССП выяснили, что в собственности ответчика есть несколько транспортных средств, и вынесли школе постановление о запрете на регистрационные действия в отношении данных автомобилей.