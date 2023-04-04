Nissan презентует два новых концепта на Шанхайском автосалоне-2023

К новым концепциям присоединятся кабриолет Nissan Max-Out и другие серийные электрические и гибридные модели на Шанхайском автосалоне 2023 года. Nissan готовится к Шанхайскому автосалону 2023 года, где продемонстрирует «широкий спектр новых и будущих продуктов», включая два новых концептуальных автомобиля.

Фото: Pnzdrive.ru Pnzdrive.ru

Nissan сообщил, что первый концепт будет представлен 18 апреля, во время первого пресс-дня Шанхайского автосалона. Вторая новая концепция появится 19 апреля, когда автопроизводитель представит свои внедорожники, что натолкнет нас на мысль, что это будет своего рода кроссовер.

Новые концепты могут иметь схожие элементы стиля с представленным на фото Nissan Max-Out, который также будет представлен на шанхайской площадке.

Можно с уверенностью предположить, что новые концепты, скорее всего, станут прототипом будущих серийных автомобилей. Недавно Nissan объявил, что к 2030 году выпустит 27 новых электрифицированных моделей, в том числе 19 электромобилей. В прошлом году автопроизводитель дразнил два электромобиля со значками Nissan и Infiniti, которые будут производиться в Миссисипи, США, начиная с 2025 года, однако неясно, связаны ли они с концепциями, ожидаемыми на автосалоне в Шанхае в этом году.