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В ГИБДД предложили отказаться от ОСАГО при регистрации авто

осавтоинспекция предлагает отменить обязательное предъявление полиса ОСАГО при постановке транспортного средства на учет. С инициативой выступил начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ Михаил Черников.

В ГИБДД предложили отказаться от ОСАГО при регистрации авто
© РИА Новости

«Целесообразным будет внести изменения в законодательство и исключить требование действующего полиса ОСАГО при регистрации автомобиля», – говорится в документе.

Отмечается, что в марте депутаты Госдумы разработали поправки в закон «Об ОСАГО», которые предусматривают возможность досрочного расторжения договора страхования спустя три месяца после его заключения. Данный закон позволяет гражданам заключить договор ОСАГО с учетом ограниченного использования транспортного средства в течение трех и более месяцев в году, пишут «Известия».

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