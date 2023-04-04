В России появились хэтчбеки Volkswagen Polo из Китая

Дилеры привезли в Россию хэтчбеки Volkswagen Polo из Китая. Как выяснила "Российская газета", за автомобили 2022 года без пробега просят от 2 276 000 рублей.

Фото: autohome.com.cn autohome.com.cn

Комплектация у машин только одна - Enjoy. В нее входят фронтальные и боковые подушки безопасности, ESP, датчики давления в шинах, кондиционер с ручной регулировкой, круиз-контроль, система Start-Stop, цифровая приборная панель, большая мультимедиа. Интересно, что никаких теплых опций у Polo нет.

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Двигатель - 1,5 литра (113 л.с.), который работает вместе с шестиступенчатой автоматической коробкой.

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Напомним, хэтчбек Polo продавался в России с 2009 по 2014 год. Volkswagen решил отказаться от этого автомобиля из-за низкого спроса - седан в похожих по оснащению комплектациях стоил дешевле.