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9 минут назад

В России появились хэтчбеки Volkswagen Polo из Китая

Российская Газета

Дилеры привезли в Россию хэтчбеки Volkswagen Polo из Китая. Как выяснила "Российская газета", за автомобили 2022 года без пробега просят от 2 276 000 рублей.

В России появились хэтчбеки Volkswagen Polo из Китая
Фото: autohome.com.cnautohome.com.cn

Комплектация у машин только одна - Enjoy. В нее входят фронтальные и боковые подушки безопасности, ESP, датчики давления в шинах, кондиционер с ручной регулировкой, круиз-контроль, система Start-Stop, цифровая приборная панель, большая мультимедиа. Интересно, что никаких теплых опций у Polo нет.

www.autohome.com.cn.

Двигатель - 1,5 литра (113 л.с.), который работает вместе с шестиступенчатой автоматической коробкой.

autohome.com.cn

Напомним, хэтчбек Polo продавался в России с 2009 по 2014 год. Volkswagen решил отказаться от этого автомобиля из-за низкого спроса - седан в похожих по оснащению комплектациях стоил дешевле.

Накануне генеральный директор Volkswagen Томас Шефер намекнул, что жизненный цикл Polo подходит к концу, так как автомобиль не вписывается в пересматриваемую в связи с грядущим вступлением норм "Евро-7" финансовую модель. Если подводить "Поло" под новые стандарты, то цена на машину окажется запредельной, поэтому ее никто не станет покупать.

Автоновости,Volkswagen Polo,Volkswagen,
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