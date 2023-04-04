Обновлённый Kia Seltos добрался до Казахстана

В соседней стране посвежевший кросс представлен с прежним «атмосферником» 2.0. Модель пока доступна в двух комплектациях, позже гамму расширят.

Фото: Kia Kia

Премьеры Kia для российского рынка отменены после начала всем известных событий. А вот в Казахстане новинки марки продолжают появляться с завидной регулярностью: недавно там стартовали продажи рестайлингового паркетника Kia Soul и электрокара Kia EV6, теперь же местным клиентам предложен и обновленный кроссовер Kia Seltos.

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Напомним, модернизированный Селтос дебютировал в прошлом году в Корее. Кроссовер получил новые бампер и радиаторную решетку, другими стали и задние фонари. У фар прежняя форма, но начинку заменили, вдобавок появились диодные росчерки ходовых огней, которые визуально объединены со светящимися же полосками на решетке. Кроссу также положены новые диски (от 16 до 18 дюймов).

В салоне – новые передняя панель и блок управления климат-контролем (он лишен «крутилки», отвечающей за регулировку температуры), еще появилось табло, то есть помещенные в единый корпус приборка и тачскрин мультимедийной системы (в дорогих исполнениях – каждый диагональю 10,25 дюйма). При этом казахстанский паркетник сохранил привычный рычаг коробки, тогда как, например, в родной для марки Корее кросс обзавелся шайбой.

В Казахстане рестайлинговый Kia Seltos предложен с прежним бензиновым «атмосферником» 2.0 MPI (149 л.с., 179 Нм), который сочетается с вариатором IVT. Привод передний или полный.

На данный момент модель доступна в двух довольно простых комплектациях – Comfort и Luxe. В арсенале самого дешевого Селтоса значатся: тканевая обивка, обогрев форсунок стеклоомывателя, подогрев передних кресел, мультимедиа-система с 8-дюймовым экраном, цветной дисплей на 4,2 дюйма в приборке, пара подушек безопасности, кондиционер и камера заднего вида. Kia Seltos Luxe имеет климат-контроль, этому исполнению также достались подогрев рулевого колеса и задних сидений, система бесключевого доступа и кнопка запуска двигателя, боковые подушки и шторки безопасности, круиз-контроль. Позже в продажу поступят еще три версии – видимо, с расширенным списком оборудования.

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