FAW запускает продажи в России седана В70 и кроссовера Т55

Компания FAW выводит на российский рынок модели Bestune B70 и FAW Bestune T55.

Фото: Пресс-служба FAW Пресс-служба FAW

В Китае продажи FAW Bestune B70 нового поколения официально начались в ноябре 2020 года, FAW Bestune Т55 был представлен в КНР в марте 2021 года. Официальный старт продаж обеих моделей в России запланирован на середину апреля 2023 года, цены и комплектации будут объявлены позже.

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FAW Bestune B70 нового поколения представляет из себя седан D-класса. Автомобиль с передним приводом комплектуется на выбор турбированным 1,5-литровым двигателем мощностью 124 л.с. или 2-литровым мотором 160 л.с. соответственно. В первом случае максимальная скорость составляет 200 км/ч, средний расход топлива - 6,4 л. на 100 км/ч. Во втором случае - 230 км/ч и 7 л соответственно. Силовые агрегаты сочетаются с 6-ти ступенчатой автоматической коробкой передач AISIN и с 7-ми ступенчатой роботизированной с двумя сцеплениями (DCT).

Габариты автомобиля (длина, ширина, высота) - 4810 х 1840 х 1455 мм, колесная база - 2800 мм. Тип кузова - лифтбек. Уже базовая комплектация включает такие опции, как светодиодные фары, кожаная обивка салона, двухзонный климат-контроль, 12,3-дюймовый центральный экран, система бесключевого доступа, круиз-контроль, система слежения за давлением в шинах и другие.

FAW Bestune T55

FAW Bestune T55 - кроссовер класса C-SUV. Автомобиль, который по размерам чуть меньше продаваемого сейчас кроссовера Bestune T77, займет место уходящей с российского рынка модели FAW Bestune X40.

Габариты (длина, ширина, высота) - 4437 х 1850 х 1625 мм, колесная база - 2650 мм. Автомобиль с передним приводом оснащается турбированным 1,5-литровым мотором мощностью 124 л.с. и 7-ступенчатой роботизированной автоматической коробкой передач с двумя сцеплениями (DCT). Максимальная скорость - 190 км/ч, средний расход топлива - 6,6 л. на 100 км.

В базовой комплектации FAW Bestune T55 имеет кожаную обивку сидений, бесключевой доступ и оснащен светодиодными фарами, 12,3-дюймовым центральным экраном, климат-контролем, парковочными датчиками, ассистентом движения в пробке. Опционально предлагаются система предупреждения о лобовом столкновении, панорамное изображение с камер и другие технологичные опции.