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1 час назад

АвтоВАЗ рассказал, почему дизайн Lada Niva Legend вечен. Все - из-за женщин

Российская Газетаиещё 1

Завтра у классической "Нивы" - день рождения: исполняется 46 лет с момента начала серийного производства внедорожника. Практически накануне этого события АвтоВАЗ анонсировал новую рубрику "LADAведение", в которой будет рассказывать малоизвестные факты о своих моделях. И в первом выпуске была затронута тема актуальности дизайна Niva Legend.

АвтоВАЗ раскрыл тайну вечного дизайна "Нивы"
Фото: Борис ЗахаровБорис Захаров

На АвтоВАЗе считают, что "вечно актуальный дизайн" Lada Niva Legend - один из факторов сохраняющейся популярности модели. Несмотря на то, что "Нива" имеет квадратный кузов, в её облике немало круглых элементов: радиусы светотехники, углов, проёмов дверей и окон, колёсные арки.

"Ну а круг, как известно, идеальная геометрическая фигура", - заключают на АвтоВАЗе.

В компании также рассказали ещё одну интересную версию того, почему дизайн Lada Niva Legend так привлекателен (для мужской аудитории особенно):

"Дизайнер "Нивы" Валерий Сёмушкин вспоминал: перед тем, как поступить на Волжский автозавод, он учился в Академии им. Штиглица, где 5 лет рисовал обнаженную женскую фигуру. После такого опыта руки дизайнера сами по себе стремились к идеальным формам и пропорциям и создали по-настоящему привлекательный автомобиль".

В настоящее время семейства Lada Niva Legend представлено версией с короткой базой в трёхдверном кузове (от 821 900 рублей) и суперпроходимой модификацией Niva Bronto (от 1 175 900 рублей). Вне зависимости от версии "Ниву" комплектуют 8-клапанным мотором 1.7 литра и 5-ступенчатой МКП, но для модели анонсированы более мощные двигатели.

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