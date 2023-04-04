АвтоВАЗ раскрыл тайну вечного дизайна "Нивы"

Завтра у классической "Нивы" - день рождения: исполняется 46 лет с момента начала серийного производства внедорожника. Практически накануне этого события АвтоВАЗ анонсировал новую рубрику "LADAведение", в которой будет рассказывать малоизвестные факты о своих моделях. И в первом выпуске была затронута тема актуальности дизайна Niva Legend.

Фото: Борис Захаров Борис Захаров

На АвтоВАЗе считают, что "вечно актуальный дизайн" Lada Niva Legend - один из факторов сохраняющейся популярности модели. Несмотря на то, что "Нива" имеет квадратный кузов, в её облике немало круглых элементов: радиусы светотехники, углов, проёмов дверей и окон, колёсные арки.

"Ну а круг, как известно, идеальная геометрическая фигура", - заключают на АвтоВАЗе.

В компании также рассказали ещё одну интересную версию того, почему дизайн Lada Niva Legend так привлекателен (для мужской аудитории особенно):

"Дизайнер "Нивы" Валерий Сёмушкин вспоминал: перед тем, как поступить на Волжский автозавод, он учился в Академии им. Штиглица, где 5 лет рисовал обнаженную женскую фигуру. После такого опыта руки дизайнера сами по себе стремились к идеальным формам и пропорциям и создали по-настоящему привлекательный автомобиль".