Mercedes-Benz улучшил флагманский кроссовер GLS

Компания Mercedes-Benz представила обновленный GLS, его AMG-версию и Maybach.

Фото: © Mercedes-Benz © Mercedes-Benz

Актуальный кроссовер, дебютировавший в 2019 году, пережил плановый рестайлинг вслед за GLE и GLE Coupé. Как и «младшие» модели, GLS получили точечные изменения во внешности, новые опции, варианты отделки и материалы. Гамма силовых установок тоже полностью электрифицирована за счет надстройки в виде 48-вольтового стартер-генератора.

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Обновления экстерьера небольшие, но все же заметные. Решетка радиатора стандартного GLS получила четыре горизонтальных планки с гальваническим покрытием цвета Silver Shadow. Встроенные в бампер воздухозаборники заключены в толстую рамку на манер GLE с черной глянцевой окантовкой. Сзади изменения ограничились фонарями с фирменным штрихом — тремя горизонтальными световыми блоками в каждом.

Mercedes-Benz расширил палитру кузовных оттенков, добавив пару новых — Twilight Blue Metallic и Manufaktur Alpine Grey Non-Metallic. В ассортименте колесных дисков появились многоспицевые цвета Himalayas Grey размерностью 20 дюймов.

Дисплеи мультимедийной системы MBUX остались прежними, но им разнообразили графику. Теперь доступны три разных стиля — знакомый классический, а также спортивный с «динамичным» дизайном и сдержанный (discreet), отображающий лишь самую необходимую информацию. Помимо этого, предусмотрены семь цветовых схем, вторящих интерьерной подсветке. Есть также режим Off-Road Mode, показывающий угол поперечного наклона и поворота рулевого колеса, а при наличии камер кругового обзора — дорогу перед автомобилем (функция «прозрачный» капот).

Не обошлось и без новых вариантов отделки: кожаная обивка предлагается в бежевом и коричневом цветах Catalana beige и Bahia brown. Доступны глянцевое коричневое липовое дерево и рояльный лак Manufaktur, ранее эксклюзивный для Mercedes Maybach GLS 600 4Matic. Доработан внедорожный пакет Off-Road с защитой днища, увеличивающий дорожный просвет на 30 миллиметров.

В списке новшеств для роскошного Mercedes-Maybach GLS — 23-дюймовые кованые колесные диски и внешнее освещение с анимированной проекцией логотипа Mercedes Maybach, положенное кроссоверу по умолчанию. Сиденья получили перфорированную стеганую обивку с ромбовидным рисунком.

Небольшие доработки припасли и для Mercedes-AMG GLS63. В их числе — два новых экстерьерных цвета Manufaktur Alpine Grey Non-Metallic и Sodalite Blue Metallic, варианты кожаной обивки Bahia Brown/Black и Macchiato Beige/Black Nappa. Панорамный люк на крыше теперь стандартный, как и адаптивный дальний свет. Когда передние двери открываются, запускается характерная для AMG световая анимация. Система стабилизации крена и пневматическая подвеска также получили обновление программного обеспечения.

В моторной гамме «обычного» GLS — трехлитровые бензиновый и дизельный моторы, выдающие от 269 до 381 лошадиной силы и от 500 до 750 Нм крутящего момента, и четырехлитровый твин-турбо V8 у GLS 580 4Matic на 517 сил (730 Нм). На Mercedes-Maybach GLS 600 4Matic двигатель 4.0 развивает 557 сил (730 Нм), на AMG-версии — 612 сил (850 Нм). Все агрегаты идут с 48-вольтовым гибридным «довеском», прибавляющим до 22 сил на разгонах.