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42 минуты назад

В Москве Lamborhgini топ-менеджера IT-компании украли с парковки на эвакуаторе

Газета.Ru

В Москве двое мужчин похитили суперкар Lamborghini Murcielago, принадлежащий 38-летнему главе департамента компании «Ситроникс», сообщает Telegram-канал Shot.

По его данным, автомобиль нынешний владелец получил в наследство от отца. Машину украли с подземного паркинга 2 апреля днем, но ночью 3 апреля обнаружили на таможенном посту в Домодедово. Подозреваемые, логист Марат Рамазанов и работающий тренером-педагогом Нариман Матаев, задержаны.

Похитители прибыли на парковку, где стоял Lamborghini, на эвакуаторе и показали охраннику документы на машину, уточняет Telegram-канал Baza. После этого они погрузили и увезли суперкар. Охранник позвонил владельцу машины и рассказал ему о случившемся, а тот обратился в полицию.

Ранее стало известно, что житель Воронежа упал с 19-го этажа на припаркованный автомобиль и остался в живых.

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