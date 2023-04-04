По его данным, автомобиль нынешний владелец получил в наследство от отца. Машину украли с подземного паркинга 2 апреля днем, но ночью 3 апреля обнаружили на таможенном посту в Домодедово. Подозреваемые, логист Марат Рамазанов и работающий тренером-педагогом Нариман Матаев, задержаны.

Похитители прибыли на парковку, где стоял Lamborghini, на эвакуаторе и показали охраннику документы на машину, уточняет Telegram-канал Baza. После этого они погрузили и увезли суперкар. Охранник позвонил владельцу машины и рассказал ему о случившемся, а тот обратился в полицию.