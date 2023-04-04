Представлен корейский ответ BMW X6 – кроссовер Genesis GV80 Coupe

Купеобразная версия флагманского SUV принадлежащего Hyundai бренда дебютировала в статусе концепта, но серийный вариант точно будет, причем, скорее всего, до конвейера такая модель доберется с минимальными изменениями.

Фото: Genesis Genesis

Первый показ кросса Genesis GV80 Coupe провели в нью-йоркском комплексе Genesis House, а публичную премьеру прототип справит в рамках международного автосалона, который откроется в Нью-Йорке же 7 апреля. Это пока еще концепт, однако серийное воплощение не заставит себя долго ждать: замаскированные тестовые образцы уже не раз ловили в родной для марки Корее. Ну и напомним, что исходный «традиционный» кроссовер GV80 с тремя рядами кресел в строю с 2020 года, он построен на заднеприводной платформе. К слову, такой SUV вот-вот обновится.

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Внешне от актуального трехрядного кроссовера, помимо купеобразного кузова, разумеется, GV80 Coupe Concept отличился оформлением передней части и кормы. Фамильную двухполосную оптику сохранили, но сами диодные полоски стали тоньше, вдобавок линии задних фонарей сделали сплошными. Еще «купе» достался агрессивный передний бампер с четырьмя прорезями (чтобы был «оптимальный поток воздуха для охлаждения моторного отсека»), а на крыше установили крупный раздвоенный спойлер. Крыша – из углепластика. Машина окрашена в ярко-оранжевый цвет Magma.

Genesis GV80 Coupe

Габариты GV80 Coupe пока не названы. Длина нынешнего «традиционного» кроссовера равна 4945 мм, ширина – 1975 мм, высота – 1715 мм, колесная база – 2955 мм.

Концепт имеет четырехместный салон, со спортивными – ковшеобразными – креслами (их спинки тоже сделаны из углеродного волокна). При этом за вторым рядом поставили распорку, дабы усилить структурную жесткость кузова. Впрочем, у серийной версии этого добра наверняка не будет. Передняя панель же в целом, как у обычного актуального Genesis GV80.

О технике шоу-кара марка не рассказала. На родине Genesis в гамму нынешнего трехрядного кроссовера входят бензиновые «турбочетверка» 2.5 T-GDI (304 л.с.) и битурбированный V6 3.5 T-GDI (380 л.с.), плюс рядный шестицилиндровый турбодизель 3.0 (273 л.с.). Коробка одна – восьмиступенчатый «автомат». Genesis GV80 бывает как с задним, так и с полным приводом.