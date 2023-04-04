Maserati Quattroporte получит 1000-сильный электромотор в 2024 году

Как сообщает SPEEDME.RU, бренд Maserati продолжит расширять свой модельный ряд, выпустив Quattroporte. Он заменит Ghibli уже в 2024 году. Генеральный директор Давиде Грассо рассказал, что это будет первая модель, которая получит полностью электрический двигатель. По словам эксперта, Quattroporte будет обладать «оригинальным» и «беспрецедентным» стилем.

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Это значит, что автомобиль простится с двигателями V6 и V8 версий Modena и Trofeo. Компания намерена создать эстетический автомобиль с упором на аэродинамику, чтобы создать максимальную эффективность. По данным источника, модель будет немного больше, чем Ghibli, но меньше Quattroporte. Предварительно, цена составит 170 000 евро.