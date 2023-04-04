Maserati Quattroporte получит 1000-сильный электромотор в 2024 году

Как сообщает SPEEDME.RU, бренд Maserati продолжит расширять свой модельный ряд, выпустив Quattroporte. Он заменит Ghibli уже в 2024 году. Генеральный директор Давиде Грассо рассказал, что это будет первая модель, которая получит полностью электрический двигатель. По словам эксперта, Quattroporte будет обладать «оригинальным» и «беспрецедентным» стилем.
Это значит, что автомобиль простится с двигателями V6 и V8 версий Modena и Trofeo. Компания намерена создать эстетический автомобиль с упором на аэродинамику, чтобы создать максимальную эффективность. По данным источника, модель будет немного больше, чем Ghibli, но меньше Quattroporte. Предварительно, цена составит 170 000 евро.
Эксперты отмечают, что еще рано делать выводы о технических характеристиках. Для получения более полной информации о новинки нужно подождать несколько месяцев.