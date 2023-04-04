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22 минуты назад

Продажи седанов "Москвич 6" планируется начать во второй половине 2023 года

Газета.Ru

Производство и продажи седанов «Москвич 6» планируется начать во второй половине 2023 года, сообщается на mos.ru.

Продажи седанов "Москвич 6" планируют начать во второй половине года
Фото: Телеграм-канал Агентство «Москва»Телеграм-канал Агентство «Москва»

«Вторая модель возрожденного автозавода — «Москвич-6» — представляет собой яркий динамичный седан. Это современный автомобиль С-класса», — отмечается в сообщении.

Презентация нового автомобиля состоялась в рамках посещения завода «Москвич» мэром Москвы Сергеем Собяниным. «Москвич 6» предназначен для ежедневных городских поездок. Автомобиль снабжен цифровой приборной панелью, электроприводом крышки багажника, камерами кругового обзора. Габаритная длина нового седана — 4,78 м, ширина 1,82 м, высота — около 1,5 м и колесная база — 2,77 м.

Автоновости,Сергей Собянин,
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