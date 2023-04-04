Продажи седанов "Москвич 6" планируют начать во второй половине года

Производство и продажи седанов «Москвич 6» планируется начать во второй половине 2023 года, сообщается на mos.ru.

Фото: Телеграм-канал Агентство «Москва» Телеграм-канал Агентство «Москва»

«Вторая модель возрожденного автозавода — «Москвич-6» — представляет собой яркий динамичный седан. Это современный автомобиль С-класса», — отмечается в сообщении.