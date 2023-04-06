У россиян появилась возможность забронировать новые внедорожники Tank 500

Крупный рамный внедорожник Tank 500 начинает поступать к дилерам. В некоторых салонах уже можно забронировать данную машину.

Фото: runews24.ru runews24.ru

Tank 500 уже получили или ожидают автодилеры в Воронеже, Петербурге, Тольятти, Екатеринбурге и Кемерово.

По информации одного из дилеров, сейчас купить китайскую новинку нельзя – можно только забронировать, но уехать на автомобиле получится не раньше 12 апреля, когда в стране официально откроется прием заказов.

Большая часть автомобилей представлена в топовой версии Premium, стоимостью 5,69 млн рублей. Другие дилеры оценили новинку чуть дороже – в 5,74 млн рублей.