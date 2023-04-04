С водителей сняли груз ответственности

За нарушение правил перевозки грузов будут платить только владельцы транспорта.

Административные штрафы за нарушения правил движения тяжеловесного или крупногабаритного транспорта будут обязаны платить только собственники этих автомобилей. Соответствующий закон подписан президентом России Владимиром Путиным.

Ранее за нарушения габаритов перевозимого груза или предельной массы штрафовались и водители, и собственники транспортного средства. Но Конституционный суд уточнил, что водитель, управляющий грузовиком на основании трудового договора с собственником, не получает прав на владение предоставленным ему авто, поэтому в случае нарушения им правил перевозки грузов риски все равно несет работодатель.