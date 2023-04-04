Во второй половине 2023 года на заводе «Москвич» начнется производство седана «Москвич 6». Первое фото машины опубликовал РИА Новости в Telegram-канале.

Автомобиль похож на китайский лифтбэк Sehol A5 Plus. Модель продается и в России, однако в версии до рестайлинга под маркой JAC J7. Сама марка Sehol принадлежит концерну JAC.

T.me/rian_ru/198847

Напомним, что ранее гендиректор «КамАЗа» Сергей Когогин заявлял, что под маркой московского автозавода «Москвич» до конца 2023 года планируется выпустить новые SUV и седан. Новые модели должны появиться на рынке в четвертом квартале 2023 года. Отметим, что российский автопроизводитель выступает технологическим партнером столичной площадки.