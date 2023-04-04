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17 минут назад

Стало известно, как будет выглядеть новый седан автозавода «Москвич»

Никита Бородкин

Во второй половине 2023 года на заводе «Москвич» начнется производство седана «Москвич 6». Первое фото машины опубликовал РИА Новости в Telegram-канале.

Автомобиль похож на китайский лифтбэк Sehol A5 Plus. Модель продается и в России, однако в версии до рестайлинга под маркой JAC J7. Сама марка Sehol принадлежит концерну JAC.

T.me/rian_ru/198847

Напомним, что ранее гендиректор «КамАЗа» Сергей Когогин заявлял, что под маркой московского автозавода «Москвич» до конца 2023 года планируется выпустить новые SUV и седан. Новые модели должны появиться на рынке в четвертом квартале 2023 года. Отметим, что российский автопроизводитель выступает технологическим партнером столичной площадки.

Новые "Москвичи" начали продавать со скидками

«Москвич» является советско-российской маркой. Предприятие открыли в 1930 году. Оно функционировало до 2010 года. Возродили бренд в 2022 году, после ухода французской компании Renault из России и передачи своих российских активов правительству Москвы.

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