У топ-менеджера крупной IT-компании угнали автомобиль Lamborghini Murcielago. Инцидент произошел в Москве, сообщает Shot.

Жертвой кражи стал 38-летний глава департамента компании «Ситроникс». Как стало известно Telegram-каналу, 2 апреля днем двое мужчин похитили суперкар с подземного паркинга.

Ночью 3 апреля он был обнаружен на таможенном посту в Домодедово. Подозреваемыми стали логист Марат Рамазанов и Нариман Матаев, работающий тренером-педагогом. Их удалось задержать.

Директору департамента Lamborghini Murcielago достался в наследство. Он ранее принадлежал отцу топ-менеджера.

Против похитителей возбуждено уголовное дело по статье «кража». Все обстоятельства сейчас выясняются.