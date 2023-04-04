У топ-менеджера крупной IT-компании угнали автомобиль Lamborghini Murcielago. Инцидент произошел в Москве, сообщает Shot.
Жертвой кражи стал 38-летний глава департамента компании «Ситроникс». Как стало известно Telegram-каналу, 2 апреля днем двое мужчин похитили суперкар с подземного паркинга.
Ночью 3 апреля он был обнаружен на таможенном посту в Домодедово. Подозреваемыми стали логист Марат Рамазанов и Нариман Матаев, работающий тренером-педагогом. Их удалось задержать.
Директору департамента Lamborghini Murcielago достался в наследство. Он ранее принадлежал отцу топ-менеджера.
Против похитителей возбуждено уголовное дело по статье «кража». Все обстоятельства сейчас выясняются.
Ранее сообщалось, что компании Volvo удалось разработать средство, которое позволяет остановить автомобильных угонщиков, крадущих сигналы от ключа-брелока. Новая технология добавляет дополнительный уровень безопасности к функции удаленного запирания и отпирания Volvo XC90 в людном месте.