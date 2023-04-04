Путин сообщил о планах кратно увеличить выпуск востребованных автомобилей

"И этих мер поддержки автопрома в принципе достаточно для того, чтобы в ближайшее время кратно увеличить объем выпуска автомобильной техники, в том числе и легковых автомобилей, наиболее востребованных. И вот это самый главный и самый эффективный способ способ решения проблемы. То есть, если мы при дефиците автомобилей будем повышать уровень поддержки, то это приведет только к одному - к дальнейшему повышению цены", - пояснил президент РФ.