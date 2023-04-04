Путин сообщил о планах кратно увеличить выпуск востребованных автомобилей

Нынешних мер поддержки автомобильной промышленности достаточно, чтобы кратно увеличить объем выпуска машин, считает президент России Владимир Путин.
"В целом все-таки генеральный путь решения этой проблемы - кратное увеличение выпуска наиболее востребованных автомашин. И, уверен, мы это сделаем в ближайшее время", - заявил Путин во время общения с рабочими завода "Тулажелдормаш".
Он констатировал, что наибольшее падение производства произошло в автомобильной промышленности "как раз из-за действий наших так называемых партнеров".
"Они повели себя в высшей степени некорректно, нарушили все свои обязательства, и у нас падение в автомобильной промышленности составило 60 процентов", - напомнил Владимир Путин.
Глава государства обратил внимание на то, что предприятия автопрома продолжают работать. По его мнению, это произошло благодаря активным действиям правительства и властей некоторых регионов.
"Проблема заключается в том, чтобы наладить нужное нам количество автомашин и, разумеется, соответствующего высокого качества", - подчеркнул он.
Путин отметил, что программа субсидирования покупки отечественных автомобилей направлена и на то, чтобы людям помочь купить машину в связи с ростом цен, и поддержать автопром.
"И этих мер поддержки автопрома в принципе достаточно для того, чтобы в ближайшее время кратно увеличить объем выпуска автомобильной техники, в том числе и легковых автомобилей, наиболее востребованных. И вот это самый главный и самый эффективный способ способ решения проблемы. То есть, если мы при дефиците автомобилей будем повышать уровень поддержки, то это приведет только к одному - к дальнейшему повышению цены", - пояснил президент РФ.
Он добавил, что элементы поддержки сохранили для отдельных категорий граждан.