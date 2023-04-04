Toyota выпустила 10-миллионный Yaris

30 марта он сошел с конвейера предприятия во французском Оннене. В 2023 году Toyota Yaris отмечает свое 25-летие. Модель В-класса презентовали на одной из самых престижных выставок «Парижский автосалон» в 1998 году.
С того момента увидели мир четыре поколения Yaris. Данная модель является весьма популярной. Она уступает лишь Toyota Corolla, Camry и RAV4.
Наибольшее число Toyota Yaris — 5 155 506 штук — купили в европейских странах. Данная модель представлена еще и в Азии, США, Африке, а также Австралии.
В основном линейка состоит из хэтчбеков, однако у компании также есть седан Toyota Yaris. Раньше фирма выпускала минивэн Toyota Yaris Verso. Он пользовался популярностью в Европе много лет.
Ранее сообщалось, что на территории РФ начали продавать японский гибрид Toyota Prius нового поколения, представленный в ноябре 2023 года. Его стоимость составляет от 3,2 миллиона до четырех миллионов рублей.