Peugeot 3008 следующего поколения проходит испытания

Peugeot готовит новое поколение 3008 к грохоту. Мы уже видели, как по улицам бегает тестовый мул, замаскированный под Citroen , а теперь тестовый автомобиль в серийном кузове был замечен на обледенелых дорогах Скандинавии.

Легкосплавные диски выглядят как очевидные заполнители, которые вскоре будут заменены серийными дисками, но кузов выглядит почти доработанным, за исключением раздутой задней части. Мы подозреваем, что компания может использовать поддельный кузов сзади, чтобы скрыть настоящую форму, и что серийная версия автомобиля будет очень похожа на новый Peugeot 408.