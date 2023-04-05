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1 час назад

Peugeot 3008 следующего поколения проходит испытания

ПроКроссовер.руиещё 1

Peugeot готовит новое поколение 3008 к грохоту. Мы уже видели, как по улицам бегает тестовый мул, замаскированный под Citroen, а теперь тестовый автомобиль в серийном кузове был замечен на обледенелых дорогах Скандинавии.

Peugeot 3008 следующего поколения проходит испытания
Фото: Motor1.comMotor1.com

Легкосплавные диски выглядят как очевидные заполнители, которые вскоре будут заменены серийными дисками, но кузов выглядит почти доработанным, за исключением раздутой задней части. Мы подозреваем, что компания может использовать поддельный кузов сзади, чтобы скрыть настоящую форму, и что серийная версия автомобиля будет очень похожа на новый Peugeot 408.

Ходят слухи, что следующее поколение 3008 будет предлагать широкий выбор силовых агрегатов, включая бензиновые, PHEV и полностью электрические.

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