Renault Clio 2024 года получил большую решетку радиатора

Модернизация среднего возраста заменяет сегодняшнюю сморщенную решетку радиатора традиционным широким воздухозаборником и добавляет новые передние и задние фонари. Прошло четыре года с тех пор, как Renault представила Clio пятого поколения на автосалоне в Женеве в 2019 году, и из Франции пришло известие о том, что обновленная модель появится на наших экранах в конце этого месяца, а вскоре после этого и на улицах Европы.

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Металлические панели кузова не изменятся, в том числе капот, центральная выемка на передней кромке которого предназначена для того, чтобы скрыть ромбовидный значок Renault на решетке радиатора. Но бамперы, нижняя обшивка дверей и фары спереди и сзади претерпят незначительные изменения, чтобы помочь Clio оставаться конкурентоспособным по сравнению с Peugeot 208, который был представлен на том же автосалоне в Женеве в 2019 году и также должен быть обновлен в этом году.

Вероятны незначительные обновления дизайна обивки и улучшения уровня стандартного оборудования. Один из вариантов, который Renault может рассмотреть, — это сделать 9,3-дюймовый сенсорный экран и 10,2-дюймовый цифровой приборный блок стандартными для всех моделей. В настоящее время они устанавливаются только в более высоких комплектациях на некоторых рынках.

Автомобили с фейслифтингом почти наверняка будут оснащены дополнительными электронными системами помощи, хотя, когда дело доходит до оборудования под капотом, 1,0-литровый 3-цилиндровый двигатель начального уровня мощностью 90 л.с. Бензиновый двигатель с турбонаддувом должен перейти непосредственно на новый автомобиль, а также недавно модернизированный 1,6-литровый E-Tech Hybrid мощностью 141 л.с.