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51 минуту назад

Genesis представил концепт «спортивного» внедорожника GV80 Coupe

Никита Бородкин

Корейский бренд Genesis представил концепт GV80 Coupe в преддверии Нью-Йоркской автовыставки. Как сообщает Car and Driver, машина получила более «спортивный» вид и, вероятно, почти готова к производству.

Четырехместная версия внедорожника GV80 представляет собой переосмысление уже существующей модели. Концепт оснащен крышей из углеродного волокна и агрессивным спойлером типа «утиный хвост». Внутри расположены четыре ковшеобразных сидения, а за пассажирским салоном находится массивная поперечная распорка.

Модель также оснастили гигантскими 23-дюймовыми колесами, однако при производстве на модель могут ставить более спортивные шины. Оранжевый цвет кузова Magma был вдохновлен вулканами, окружающими Корейский полуостров — бренд считает его своим домом.

Также отмечается, что GV80 Coupe получит двигатель внутреннего сгорания. Вероятно, на машину будут устанавливать 3,5-литровый V-6 с двойным турбонаддувом мощностью 409 л.с. Такой сейчас используется у седана G90.

Как отметил глава направления дизайна Genesis Люк Донкервольке, несмотря на явную спортивную концепцию представленной модели, компания не собирается делать спортивный суббренд для такого автомобиля.

Автоновости,Видео,Люк Донкервольке,
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