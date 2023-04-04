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45 минут назад

Минфин предложил значительно увеличить штрафы за езду без ОСАГО

Российская Газетаиещё 4

Минфин поддерживает увеличение штрафов за езду без ОСАГО до экономически разумного уровня с текущих 800 рублей. Об этом заявил замглавы ведомства Алексей Моисеев в ходе выступления в Совете Федерации.

Минфин предложил значительно увеличить штрафы за езду без ОСАГО
Фото: Максим Блинов/ РИА НовостиМаксим Блинов/ РИА Новости

"Я думаю, в любом случае это, конечно, не 800 рублей. Я думаю, конечно, это должно быть не меньше пяти тысяч", - сказал он.

При этом, по словам Моисеева, можно обойтись и без существенного увеличения штрафа. Так, например, можно штрафовать водителей каждый раз при попадании на камеру, как в ситуации с непристегнутым ремнем безопасности.

Кроме того, в ведомстве рассмотрят вариант введения различных штрафов для юридических и физических лиц, рассказал Моисеев.

Автоновости,Алексей Моисеев,Совет Федерации,
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