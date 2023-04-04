Минфин предложил значительно увеличить штрафы за езду без ОСАГО

Минфин поддерживает увеличение штрафов за езду без ОСАГО до экономически разумного уровня с текущих 800 рублей. Об этом заявил замглавы ведомства Алексей Моисеев в ходе выступления в Совете Федерации.
"Я думаю, в любом случае это, конечно, не 800 рублей. Я думаю, конечно, это должно быть не меньше пяти тысяч", - сказал он.
При этом, по словам Моисеева, можно обойтись и без существенного увеличения штрафа. Так, например, можно штрафовать водителей каждый раз при попадании на камеру, как в ситуации с непристегнутым ремнем безопасности.
Кроме того, в ведомстве рассмотрят вариант введения различных штрафов для юридических и физических лиц, рассказал Моисеев.