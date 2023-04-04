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46 минут назад

Аксенов: досмотр машин на Крымском мосту планируют ускорить с 1 мая

Газета.Ru

Время досмотра автомобилей на Крымском мосту намерены сократить с 1 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Крыма Сергея Аксенова.

Досмотр машин на Крымском мосту планируют ускорить с 1 мая
Фото: Константин Михальчевский/РИА «Новости»Константин Михальчевский/РИА «Новости»

«Цель - добиться к 1 мая такого показателя - время прохождения досмотра с момента подъезда автомобиля к мосту не должно превышать одного часа. Это для пиковой нагрузки», - сказал Аксенов.

По словам Аксенова, время досмотра планируется сократить за счет увеличения количества постов и сотрудников. В течение семи минут досмотр на Крымском мосту смогут проходить 90 автомобилей.

Автоновости,Сергей Аксенов,
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