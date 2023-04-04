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45 минут назад

На рынке России представили новый кроссовер Huawei Aito M5

Car.ru

На автомобильном рынке России появилась новая модель - Huawei Aito M5. Кроссовер оснащается гибридной силовой установкой.

На рынке России представили новый кроссовер Huawei Aito M5
Фото: Car.ruCar.ru

Среднеразмерные гибридные паркетники Huawei Aito M5 поступили на рынок России. Первые объявления о продаже уже начали появляться в Сети. Автомобили без пробега предлагаются в нескольких городах страны - Владивостоке и Находке. Минимальная стоимость в настоящее время составляет 4 350 000 рублей, а максимальная - 5 137 000 рублей.

Модель Aito M5 предлагается в 2 вариантах производительности. В основе гибридной платформы лежит мотор на 1.5 литра и пара электродвигателей. В одной версии установка развивает 428 л.с. и 720 Нм крутящего момента. Работает такая платформа в паре с АКПП и системой полного привода. Разгоняться до 100 км/час кроссовер может всего за 4.8 секунды. Максимальный разгон ограничен отметкой 210 км/час.

Электромоторы паркетника работают от АКБ, емкость которой равна 40 кВт-ч. На полном заряде автомобиль способен проезжать до 15 км по циклу NEDC. Если используется полностью заряженная батарея и заправленный бак, запас хода равен 1100 км.

В другой версии производительность силовой установки составляет 496 л.с. С таким оснащением автомобиль способен разгоняться до 100 км/час всего за 4.4 секунды. Запас хода, тип привода и скоростные показатели соответствуют младшей комплектации.

В салоне гибрида установлена электронная панель приборов. Мультимедийная система получила экран на 15.6 дюйма. В списке опций заявлен климат-контроль на 2 зоны, панорамная крыша, электропривод кресел и зеркал заднего вида. Производитель реализовал в модели технологию обзора на 360 градусов. Для удобства эксплуатации в салоне предусмотрена беспроводная зарядка для гаджетов.

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