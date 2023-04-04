Дилеры предупредили о нехватке автозапчастей

Запасы автомобильных запчастей на складах дилеров не превышает 50% от объемов склада. Об этом на конференции сообщил президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин, передает корреспондент «Газеты.Ru».

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«Каждая третья-четвертая деталь уже отсутствует, — отметил Подщеколдин, отвечая на вопрос о гарантийном обслуживании автомобилей, — Мы бы все рады отремонтировать автомобили, но снабжение стало плохое».

По словам главы РОАД, ему самому пришлось несколько месяцев ждать деталь на автомобиль клиента, которому пришлось дать машину на подмену.

Собеседник также сообщил, что наблюдаются проблемы с поставками запчастей для автомобилей из Турции.