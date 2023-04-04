Новая Toyota Tacoma станет гибридом

Компания Toyota подтвердила гибридную силовую установку в пикапе Tacoma нового поколения.

Фото: Toyota Toyota

Она называется i-Force Max, как на старшей Tundra, но может оказаться ближе к системе Hybrid Max от кросс-седана Crown. В таком случае основой станет «турбочетверка» 2.4, а не «шестерка» 3.5, да и мощность будет замена ниже: 357 лошадиных сил против 443. Какой вариант окажется правдой, узнаем в ближайшее время, ведь премьера пикапа, скорее всего, состоится очень скоро.

Как будет выглядеть новая Toyota Tacoma, мы знаем благодаря изображениям из базы Бразильского патентного бюро. Сам же производитель пока ограничился лишь затемненным тизером и фотографией крышки грузовой платформы, шильдик на которой подтверждает ранее высказано предположение, что Тасoma получит гибридную силовую установку i-Force Max.

По всей видимости, речь идет о системе, аналогичной той, что стоит на более крупной Tundra. В её составе — «битурбошестёрка» объёмом 3,5 литра, десятиступенчатый автомат и зажатый между ними электромотор, получающий питание о металлогидридной батареи. Суммарная отдача — 443 лошадиные силы и 790 Нм крутящего момента, и, по мнению ряда западных изданий, такая мощь избыточна для Tacoma.