Минфин поддержал увеличение штрафов за вождение без ОСАГО

Замглавы Минфина РФ Алексей Моисеев поддержал идею повысить штрафы за отсутствие у водителей полисов ОСАГО. Как сообщает Autonews.ru, об этом он сказал на совещании в Совфеде по теме автомобильных страховок.
По его словам, наказание за такое нарушение должно быть соразмерно вине водителя.
«Штраф должен быть не менее 5 тысяч рублей. И, с позиции судов, это не должно быть длящимся нарушением — как минимум каждый день он должен получать штраф», — сказал Мосеев.
Председатель комитета палаты по экономической политике Андрей Кутепов также отметил, что дорожные камеры все еще не фиксируют машины без полисов ОСАГО из-за проблем с обменом данными между Российским союзом автостраховщиков (РСА) и МВД РФ.
Напомним, что ранее в РСА заявляли, что фиксировать автомобили без полисов ОСАГО с помощью камер начнут в 2023 году. В организации предложили поднять штраф за отсутствие полиса до 5 тысяч рублей. Сейчас он составляет 800 рублей.