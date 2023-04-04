$79.36+1.4186.72+2.10
47 минут назад

В России предложили ввести специальные номера для тест-драйвов

Motor.ruиещё 1

По мнению ассоциации «Российские автомобильные дилеры», это нововведение будет выгодно и государству, и особенно дилерам, которым больше не придется ставить машины на учет по традиционной схеме. К слову, специальные номера для тестовых машин есть в Германии — их разрешено использовать только сервисным и дилерским центрам.

В России предложили ввести специальные номера для тест-драйвов
Фото: motor.rumotor.ru

Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) предложила ввести новый тип номерных знаков для установки на тестовые автомобили. Ссылаясь на зарубежный опыт, РОАД полагает, что государство может на этом заработать, а дилерам не нужно будет заниматься постановкой тестдрайвовых машин на обычный учет. По всей видимости, речь идет о какой-то упрощенной процедуре, без лишней волокиты.

«Мы предлагаем государству создать номера для тест-драйвов автомобилей. Государство на этом ещё и заработает, на выдаче номеров», — цитирует президента РОАД Алексея Подщеколдин «Газета.Ru». Такая практика есть, к примеру, в Германии, где допускается использование мастерскими и дилерскими центрами специальных номерных знаков красного цвета на незарегистрированных автомобилях.

Насколько эта мера необходима именно сейчас, другой вопрос. Согласно официальной статистике продаж, которую публикует Ассоциация европейского бизнеса, в феврале 2023 года российский рынок новых автомобилей сократился на 62,1 процента, до 41 851 единицы. Последний раз положительная динамика была зафиксирована в июне 2021 года — то есть продажи снижаются 20 месяцев подряд.

Автоновости,Алексей Подщеколдин,Ассоциация "Российские автомобильные дилеры",
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий