В России предложили ввести специальные номера для тест-драйвов

По мнению ассоциации «Российские автомобильные дилеры», это нововведение будет выгодно и государству, и особенно дилерам, которым больше не придется ставить машины на учет по традиционной схеме. К слову, специальные номера для тестовых машин есть в Германии — их разрешено использовать только сервисным и дилерским центрам.

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Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) предложила ввести новый тип номерных знаков для установки на тестовые автомобили. Ссылаясь на зарубежный опыт, РОАД полагает, что государство может на этом заработать, а дилерам не нужно будет заниматься постановкой тестдрайвовых машин на обычный учет. По всей видимости, речь идет о какой-то упрощенной процедуре, без лишней волокиты.

«Мы предлагаем государству создать номера для тест-драйвов автомобилей. Государство на этом ещё и заработает, на выдаче номеров», — цитирует президента РОАД Алексея Подщеколдин «Газета.Ru». Такая практика есть, к примеру, в Германии, где допускается использование мастерскими и дилерскими центрами специальных номерных знаков красного цвета на незарегистрированных автомобилях.