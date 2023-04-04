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1 час назад

АвтоВАЗ ответил Бу Андерссону, который похвастался победой над российской компанией

Российская Газета

АвтоВАЗ прокомментировал "Российской газете" резкий выпад гендиректора UzAuto Motors Бу Андерссона в адрес российской компании.

АвтоВАЗ ответил на резкий выпад Бу Андерссона
Фото: Максим Туманов/ТАССМаксим Туманов/ТАСС

Ранее, напомним, топ-менеджер в интервью изданию Dagens industri заявил следующее:

"В 2022 году UzAuto Motors произвела и продала на 40% больше автомобилей - 335 тысяч. Мы разгромили российский АвтоВАЗ. Они продали 200 тысяч автомобилей", - сказал Андерссон.

На что в АвтоВАЗе ответили следующим образом:

"АвтоВАЗ искренне приветствует внутреннюю борьбу господина Андерсона, который всегда сам ставил себе амбициозные задачи. Сегодня он возглавляет современную сборочную площадку по выпуску иностранных автомобилей в условиях государственной защиты рынка заградительными пошлинами. Безусловно, это требует больших усилий. АвтоВАЗ готов и дальше вдохновлять г-на Андерсона. Желаем ему всего самого наилучшего!", - отметили "РГ" в пресс-службе автопроизводителя.

С 2009 по 2013 год Бу Андерссон возглавлял российскую "Группу ГАЗ". А с января 2014 до апреля 2016 года Андерссон был президентом АвтоВАЗа и руководил подготовкой производства моделей Lada Vesta и Xray. Швед возглавил компанию UzAuto в 2021 году.

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