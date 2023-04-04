АвтоВАЗ ответил на резкий выпад Бу Андерссона

АвтоВАЗ прокомментировал "Российской газете" резкий выпад гендиректора UzAuto Motors Бу Андерссона в адрес российской компании.
Ранее, напомним, топ-менеджер в интервью изданию Dagens industri заявил следующее:
"В 2022 году UzAuto Motors произвела и продала на 40% больше автомобилей - 335 тысяч. Мы разгромили российский АвтоВАЗ. Они продали 200 тысяч автомобилей", - сказал Андерссон.
На что в АвтоВАЗе ответили следующим образом:
"АвтоВАЗ искренне приветствует внутреннюю борьбу господина Андерсона, который всегда сам ставил себе амбициозные задачи. Сегодня он возглавляет современную сборочную площадку по выпуску иностранных автомобилей в условиях государственной защиты рынка заградительными пошлинами. Безусловно, это требует больших усилий. АвтоВАЗ готов и дальше вдохновлять г-на Андерсона. Желаем ему всего самого наилучшего!", - отметили "РГ" в пресс-службе автопроизводителя.
С 2009 по 2013 год Бу Андерссон возглавлял российскую "Группу ГАЗ". А с января 2014 до апреля 2016 года Андерссон был президентом АвтоВАЗа и руководил подготовкой производства моделей Lada Vesta и Xray. Швед возглавил компанию UzAuto в 2021 году.