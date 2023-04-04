АвтоВАЗ ответил на резкий выпад Бу Андерссона

"АвтоВАЗ искренне приветствует внутреннюю борьбу господина Андерсона, который всегда сам ставил себе амбициозные задачи. Сегодня он возглавляет современную сборочную площадку по выпуску иностранных автомобилей в условиях государственной защиты рынка заградительными пошлинами. Безусловно, это требует больших усилий. АвтоВАЗ готов и дальше вдохновлять г-на Андерсона. Желаем ему всего самого наилучшего!", - отметили "РГ" в пресс-службе автопроизводителя.