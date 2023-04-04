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1 час назад

52-летняя Наоми Кэмпбелл снялась в рекламе внедорожника BMW

Газета.Ru

Британская супермодель Наоми Кэмпбелл снялась в рекламной кампании немецкого концерна BMW. Об этом сообщает Daily Mail.

Наоми Кэмпбелл снялась в рекламе внедорожника BMW
Фото: BMWBMW

Рекламная кампания получила название «Рискни быть собой» и посвящена новому гибридному внедорожнику BMW XM. На кадрах из кампейна 52-летняя Наоми Кэмпбелл, одетая в белую майку, синие джинсы и грубые ботинки, позирует на фоне роскошного автомобиля. Образ манекенщицы дополняет большое количество украшений — массивных цепей, браслетов и колец.

Говоря о сотрудничестве с BMW, Наоми Кэмпбелл отметила, что ей очень нравится слоган новой рекламной кампании.

«Мне сразу же понравился слоган кампании «Рискни быть собой», потому что он точно описывает уверенное отношение, необходимое для прогресса и позитивных изменений», — уточнила модель.

В свою очередь, старший вице-президент по работе с клиентами BMW Йенс Тимер отметил, что компания гордится сотрудничеством с Наоми Кэмпбелл.

«Наоми Кэмпбелл — женщина, которая неуклонно идет своим путем и является не только уникальной супермоделью, но и очаровательной личностью», — заявил он.

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