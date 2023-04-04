Стали известны цены на модели BAIC в России

На официальном сайте BAIC в России появились цены на модели в России. Напомним, что сегодня "Автотор" объявил о старте производства кроссовера BAIC X35 и седана BAIC U5 Plus.

Итак, U5 Plus будут предлагать от 1 699 900 рублей, а X35 - от 1 698 900 рублей. При этом опубликована стоимость и внедорожника BJ40 Plus, который официально пока даже не анонсировал. За него придется выложить минимум 3 759 900 рублей.

Напомним, ранее сообщалось, что продажи седана и кроссовера запустят во втором квартале, до конца года число моделей BAIC, официально присутствующих на российском рынке, должно достичь семи.

С 2024 года планируется наладить производство на "Автоторе" по полному циклу со сваркой и окраской кузовов с последующей локализацией лакокрасочных материалов и штамповки.

Ранее калининградская компания начала выпускать седаны Kaiyi E5.