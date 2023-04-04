Chery показала новый кроссовер из линейки моделей "новой энергии"

Марка Chery опубликовала официальные фотографии кроссовера линейки моделей "новой энергии" - eQ7. В продажу новинка поступит во второй половине 2023 года, а премьера, очевидно состоится в апреле в рамках Шанхайского автосалона.

Фото: Пресс-служба Chery Пресс-служба Chery

Двухъярусной оптикой уже никого не удивишь, а вот то, что Chery решила отказаться от полосы, соединяющей дневные ходовые огни, конечно, странно. Если Chery Ant, который можно считать предком новинки, был похож на кроссовер марки Lynk & Co (принадлежит Geely), то теперь в eQ7 отчётливо угадываются мотивы Wey от Great Wall.

Длина Chery New Energy eQ7 составляет 4675 мм, ширина - 1910 мм, высота - 1660 мм, а размер колёсной базы равен 2830 мм.

Салон пока не рассекречен, и составить представление о нём можно лишь по тизерам.

Дополнительной информации о трансмиссии не появилось. Известно, что eQ7 оснастят 211-сильным электромотором и литий-железо-фосфатным аккумулятором.

Предполагаемая цена Chery eQ7 - 150-200 тысяч юаней (1,7-2,3 млн рублей).

Недавно Chery анонсировала появление ещё одного суббренда - Jaecoo, он станет частью линейки Omoda .

Пресс-служба Chery