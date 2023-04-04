Калининградский «Автотор» приступил к производству китайских BAIC

На калининградском заводе «Автотор» приступили к производству автомобилей китайского бренда BAIC. Об этом сообщает РИА Новости.

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Во вторник состоялась церемония с коллективом российского предприятия и представителями офиса BAIC International в КНР, в ходе которой было подписано генеральное соглашение о сотрудничестве.

Отмечается, что на одной конвейерной линии будут выпускать сразу две модели марки. Речь идет о компактном 5-местном кроссовере BAIC X35 и седане с атмосферным 1,5-литровым двигателем BAIC U5 plus. Поставки комплектующих будут осуществляться прямо с предприятий BAIC в КНР.

Стороны прорабатывают вопрос локализации аккумуляторных батарей, стекол, бамперов, бачков омывателей, дисков и шин, сидений, выхлопных систем, говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что со следующего года ожидается налаживание производства по полному циклу, со сваркой и окраской кузовов, с последующей локализацией лакокрасочных материалов и штамповки.